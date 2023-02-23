Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Джикия назвал Дзюбу классным футболистом

Спорт день за днем

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил игру Артема Дзюба в составе «Локомотива».

Джикия назвал Дзюбу классным футболистом
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

Дзюба классный футболист — я неоднократно это говорил. Он классно цепляется за мяч, создает моменты, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Вчера, 22 февраля, «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России. Встреча проходила на домашнем стадионе «железнодорожников» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В зимнее трансферное окно состав «Локомотива» пополнил Артем Дзюба. После ухода из турецкого «Адана Демирспор» Дзюба находился в статусе свободного агента.

После 17 туров «Локомотив» на 14-й строчке в РПЛ с 13 очками.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Артем Дзюба,Георгий Джикия,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий