Джикия назвал Дзюбу классным футболистом

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил игру Артема Дзюба в составе «Локомотива».

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Дзюба классный футболист — я неоднократно это говорил. Он классно цепляется за мяч, создает моменты, — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Вчера, 22 февраля, «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России. Встреча проходила на домашнем стадионе «железнодорожников» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В зимнее трансферное окно состав «Локомотива» пополнил Артем Дзюба. После ухода из турецкого «Адана Демирспор» Дзюба находился в статусе свободного агента.