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1 час назад

Роша набьет тату, если ЦСКА станет чемпионом

Матч ТВиещё 3

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил Sport24, что сделает на видном месте татуировку в случае чемпионства московской команды.

Роша набьет тату, если ЦСКА станет чемпионом
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

— За счет чего так быстро влился в ЦСКА?

— Меня поддержали все ребята. Я быстро почувствовал себя как рыба в воде, уверен в себе. Болельщикам мой футбол тоже нравится. Я в ЦСКА как дома. Сейчас этот клуб — все для меня, вся моя жизнь. Единственное, чего не хватает — чемпионства.

— У тебя много классных тату. Готов сделать новую в честь титула ЦСКА?

— Без сомнения. Если выиграем золото, набью что нибудь историческое. На месте, которое будет всем бросаться в глаза!

В нынешнем сезоне 28 летний Роша провел за ЦСКА 17 матчей и забил 2 гола.

23 февраля пройдет первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром» на «ВЭБ Арене». Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартовала в 17:25 (мск). За встречей также можно следить на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Sport24

Футбол,Виллиан Роша,
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