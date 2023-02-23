ВС Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от турниров

Апелляция Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) была отклонена Верховным судом Швейцарии. Об этом говорится в решении суда, которое в четверг поступило в распоряжение ТАСС.
"Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS", - говорится в заявлении суда.
По правилам суда, на подачу апелляции РФС имел 30 дней, но не уложился в отведенные сроки, вследствие чего Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление российской стороны.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии. Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.
Осенью 2022 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с ТАСС отмечал, что обращение в Верховный суд Швейцарии возможно только в том случае, если при рассмотрении обращения союза в CAS были допущены нарушения процессуальных норм. Собеседник агентства подчеркивал, что эта инстанция не рассматривает вопросы права.