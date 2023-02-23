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2 часа назад

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

ТАССиещё 7

Апелляция Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) была отклонена Верховным судом Швейцарии. Об этом говорится в решении суда, которое в четверг поступило в распоряжение ТАСС.

ВС Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от турниров
Фото: ТАССТАСС

"Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS", - говорится в заявлении суда.

По правилам суда, на подачу апелляции РФС имел 30 дней, но не уложился в отведенные сроки, вследствие чего Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление российской стороны.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии. Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

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Осенью 2022 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с ТАСС отмечал, что обращение в Верховный суд Швейцарии возможно только в том случае, если при рассмотрении обращения союза в CAS были допущены нарушения процессуальных норм. Собеседник агентства подчеркивал, что эта инстанция не рассматривает вопросы права.

Футбол,Максим Митрофанов,РФС,УЕФА,
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