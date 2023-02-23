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2 часа назад

Рудаков: в лучших финских клубах зарплаты на уровне аутсайдеров РПЛ

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26-летний вратарь «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую «Хонку», раскрыл размер зарплат в чемпионате Финляндии.

Российский футболист сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Если говорить о зарплатах, то мы не берём ХИК — он отдельно. Игрокам, которые где-то выступали, там платят хорошо — тысяч 10 евро в месяц. А средняя сумма по лиге — 2-3 тысячи. Первые несколько клубов финского чемпионата по оплате соответствуют лучшим клубам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ», — цитирует Рудакова «Чемпионат».

Рудаков перешёл в «Ростов» в 2020 году из «Зенита». Соглашение с клубом рассчитано на четыре года. В составе ростовской команды Рудаков провёл всего один матч, в котором пропустил один гол.

Футбол,Максим Рудаков,Зенит,
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