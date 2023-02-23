Российский футболист сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии

«Если говорить о зарплатах, то мы не берём ХИК — он отдельно. Игрокам, которые где-то выступали, там платят хорошо — тысяч 10 евро в месяц. А средняя сумма по лиге — 2-3 тысячи. Первые несколько клубов финского чемпионата по оплате соответствуют лучшим клубам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ», — цитирует Рудакова «Чемпионат».