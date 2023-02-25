Хави обратился к игрокам «Барселоны» после поражения в матче с «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Хави провёл тренировку команды после поражения в матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Каталонская команда покинула турнир.

Во время тренировочных занятий испанский специалист уделил особое внимание мотивационной части коллектива, сообщает Barca Universal со ссылкой на Sport. Хави попытался донести мысль игрокам, чтобы они не сбавляли темп и не переживали из-за поражения в матче с «МЮ». Главный тренер «сине-гранатовых» стремится продолжить победную динамику в Ла Лиге.