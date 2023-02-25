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1 час назад

Хави обратился к игрокам «Барселоны» на тренировке после поражения в матче с «МЮ»

Чемпионат.comиещё 6

Главный тренер «Барселоны» Хави провёл тренировку команды после поражения в матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Каталонская команда покинула турнир.

Хави обратился к игрокам «Барселоны» после поражения в матче с «МЮ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время тренировочных занятий испанский специалист уделил особое внимание мотивационной части коллектива, сообщает Barca Universal со ссылкой на Sport. Хави попытался донести мысль игрокам, чтобы они не сбавляли темп и не переживали из-за поражения в матче с «МЮ». Главный тренер «сине-гранатовых» стремится продолжить победную динамику в Ла Лиге.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 59 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на восемь очков.

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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