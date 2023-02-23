Бородюк: «Локомотив» провел отличную селекцию

Не знаю, вылетят ли они, я не прогнозист. Но по сегодняшней игре, по потенциалу, по игрокам — по всем компонентам у «Локомотива» есть шанс. Трактовки все время меняются, раньше эпизоды трактовались в пользу нападающего, если игрок ни на что не влияет. Посмотрели повтор, оказалось, что влиял, VAR увидел офсайд. Судейские вопросы — сложные, пусть арбитры сами разбираются», — цитирует Бородюка «РБ Спорт».