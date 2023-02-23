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1 час назад

Ловчев оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»

Газета.Ru

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале прокомментировал переход российского форварда Артема Дзюбы в московский «Локомотив». Напомним, нападающий дебютировал за железнодорожников в матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

Ловчев оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первом тайме Дзюбу просто не видел. А во втором он стал заметной фигурой, — «Локо» стал доставлять мяч к штрафной. И приобретение Дзюбы хорошее — рядом с ним вырастут молодые. Видно, что Дзюба, работая индивидуально, подготовился хорошо», — написал Ловчев.

Вчера Дзюба провел первую официальную игру за «Локомотив» в Кубке России против «Спартака». Он провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями. Нападающий был признан лучшим игроком матча. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Последним его клубом была турецкая «Адана Демирспор». 3 ноября стало известно о расторжении контракта россиянина с командой.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру Артема Дзюбы в матче против «Спартака».

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