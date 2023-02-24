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39 минут назад

В «Спартаке» рассказали о ситуации с Квинси Промесом

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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с нападающим клубом Квинси Промесом.

В «Спартаке» рассказали о ситуации с Квинси Промесом
Фото: ТАССТАСС

«Позволят ли личные обстоятельства отвлекаться на путешествия по России и участвовать в матчах «Спартака» в регионах? Позволят. Как дела с документами Промеса? Это личное дело гражданина Квинси Промеса. Захочет он получить паспорт — есть процедура. Клуб может морально поддержать», — приводит слова Промеса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес может получить российский паспорт. Однако отмечалось, что присвоение нидерландскому футболисту гражданства России остаётся под вопросом, так как на родине он является фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 6 результативных передач.

Футбол,Дмитрий Зеленов,Спартак,
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