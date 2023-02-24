В «Спартаке» рассказали о ситуации с Квинси Промесом

«Позволят ли личные обстоятельства отвлекаться на путешествия по России и участвовать в матчах «Спартака» в регионах? Позволят. Как дела с документами Промеса? Это личное дело гражданина Квинси Промеса. Захочет он получить паспорт — есть процедура. Клуб может морально поддержать», — приводит слова Промеса «РБ Спорт».