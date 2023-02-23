«Наполи» продлит контракт со Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти близок к активации пункта об автоматическом продлении контракта с неаполитанцами, сообщил Football Italia с ссылкой на Il Mattino. По информации источника, руководство итальянского клуба не намерено летом расставаться с 63-летним специалистом и активирует опцию продления контракта ещё на один сезон. За следующий год итальянец получит 2,7 млн евро. В случае успеха руководство неаполитанцев сможет в будущем активировать опцию продления ещё на один год.