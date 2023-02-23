ЦСКА разгромил «Краснодар» в первой игре 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 23 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Первый мяч армейцы забили на 10-й минуте встречи — отличился защитник Мойзес с передачи Виллиана Роши. На 30-й минуте хозяева укрепили своё преимущество благодаря забитому мячу Фёдора Чалова, точный навес на него сделал Хесус Медина.