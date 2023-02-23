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1 час назад

ЦСКА разгромил «Краснодар» в первой игре 1/4 финала Кубка России

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 23 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА разгромил «Краснодар» в первой игре 1/4 финала Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый мяч армейцы забили на 10-й минуте встречи — отличился защитник Мойзес с передачи Виллиана Роши. На 30-й минуте хозяева укрепили своё преимущество благодаря забитому мячу Фёдора Чалова, точный навес на него сделал Хесус Медина.

На 60-й минуте армейцы получили право пробить 11-метровый удар, но подошедший к точке Хорхе Карраскаль пробил в перекладину. На 86-й минуте Антон Заболотный после паса Милана Гаича установил итоговый счёт — 3:0 в пользу ЦСКА. Ответная игра пройдёт во вторник, 28 февраля, начало в 19:30 мск.

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