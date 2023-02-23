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38 минут назад

«Оренбург» забил пять мячей «Химкам» в товарищеском матче

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Химчане не впечатлили готовностью ко второй части сезона.

«Оренбург» забил пять мячей «Химкам» в товарищеском матче
Фото: Championat.comChampionat.com

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл подмосковные «Химки» в контрольной встрече на учебно-тренировочным сборе в Турции. Матч состоялся 23 февраля в Белеке и завершился со счётом 5:2 в пользу «Оренбурга».

У победителей три мяча забил нападающий Дмитрий Воробьев, один из голов он отправил в ворота соперника с пенальти. По одному точному удару нанесли Тимур Аюпов и Брайан Мансилья. В составе химчан отличились Александр Руденко и Неманья Главчич.

Главный судья матча удалил с поля трёх игроков «Химок». Красные карточки получили Бутта Магомедов, Кристиан Гонсалес и Антон Митрюшкин.

После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Оренбург» с 25 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Химки» занимают 15-е место, в активе клуба 12 баллов.

Футбол,Брайан Мансилья,Неманья Главчич,Тимур Аюпов,Бутта Магомедов,Александр Руденко,Антон Митрюшкин,Дмитрий Воробьев,
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