«Оренбург» забил пять мячей «Химкам» в товарищеском матче

Химчане не впечатлили готовностью ко второй части сезона.

Фото: Championat.com Championat.com

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл подмосковные «Химки» в контрольной встрече на учебно-тренировочным сборе в Турции. Матч состоялся 23 февраля в Белеке и завершился со счётом 5:2 в пользу «Оренбурга».

У победителей три мяча забил нападающий Дмитрий Воробьев, один из голов он отправил в ворота соперника с пенальти. По одному точному удару нанесли Тимур Аюпов и Брайан Мансилья. В составе химчан отличились Александр Руденко и Неманья Главчич.

Главный судья матча удалил с поля трёх игроков «Химок». Красные карточки получили Бутта Магомедов, Кристиан Гонсалес и Антон Митрюшкин.