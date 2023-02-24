Мостовой усомнился в роли Семака в успехах "Зенита"

"Помимо Семака, "Зенит" и с другим тренерами побеждал в РПЛ. Он же ничего не взял с "Уфой". Сергей Богданович играл в "Зените", и клуб подумал: сколько можно уже тратить бешеные деньги на одного, на второго, когда можно с таким же успехом поставить своего специалиста и так же выигрывать чемпионат с хорошими игроками. В Европе же Семак ничего не выигрывал. Там из года в год - провал. Думаю, он доволен, что ему платят и создают все условия Вот если убрать шесть-семь легионеров и купить обычных российских футболистов, по-другому бы начали говорить. Петербургский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного", — цитирует Мостового Sport24.