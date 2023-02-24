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55 минут назад

Мостовой усомнился в роли Семака в успехах "Зенита"

Газета.Ruиещё 1

Экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о роли главного тренера "Зенита" Сергея Семака в успехах петербургского клуба. 46-летний специалист возглавляет клуб с мая 2018 года. До этого он на протяжении полутора лет тренировал "Уфу".

Мостовой усомнился в роли Семака в успехах "Зенита"
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Помимо Семака, "Зенит" и с другим тренерами побеждал в РПЛ. Он же ничего не взял с "Уфой". Сергей Богданович играл в "Зените", и клуб подумал: сколько можно уже тратить бешеные деньги на одного, на второго, когда можно с таким же успехом поставить своего специалиста и так же выигрывать чемпионат с хорошими игроками. В Европе же Семак ничего не выигрывал. Там из года в год - провал. Думаю, он доволен, что ему платят и создают все условия Вот если убрать шесть-семь легионеров и купить обычных российских футболистов, по-другому бы начали говорить. Петербургский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного", — цитирует Мостового Sport24.

Напомним, что перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда под руководством Сергея Семака занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка. На второй позиции расположился столичный "Спартак" (36), на третьем — "Ростов" (35).

Ранее бывший нападающий лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин назвал "Зенит" самым популярным клубом России.

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