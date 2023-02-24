Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Определились все участники стадии 1/8 финала Лиги Европы.Стадию раунда плей офф преодолели «Ювентус» и «Рома» (оба — Италия), «Спортинг» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Унион» (Германия) и «Шахтер» (Украина).

Фото: UEFA / Gettyimages.ru UEFA / Gettyimages.ru

Ранее напрямую в 1/8 финала вышли команды, занявшие первые места в своих группах Лиги Европы: «Арсенал» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Бетис» и «Реал Сосьедад» (оба — Испания), «Юнион» (Бельгия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия), «Ференцварош» (Венгрия).