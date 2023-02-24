Семин: «Дзюба не имел права не забить из таких ситуаций»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал оценку игре форварда команды Артема Дзюбы в матче ¼ финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).
Дзюба провел на поле весь матч, который стал для него дебютным за железнодорожников в официальных играх.
— Если есть моменты, значит, Дзюба уже играет, значит, он забьет где то в следующих играх. У Артема было два момента, он не имел права не забить из таких ситуаций.
Он опытный человек, у него большое мастерство. Но не забил. Основа для всего — результат. После этого есть эмоции у болельщиков и игроков — либо хорошие, либо очень плохие, — приводит слова Семина «Чемпионат».
Ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» запланирован на 27 февраля на стадионе «красно белых». Прямая трансляция этой встречи пройдет на «Матч ТВ».