Воспитанник "Зенита" оценил уровень жизни в Финляндии

"В Финляндии уровень жизни очень хороший. Все комфортно, все для людей. Понятно, что я приехал сюда не жить, а в футбол играть — но получается так, что совмещаю приятное с полезным. Да, есть вопросы, которые необходимо решать. В больших командах за тебя все делают — заполняют налоговые декларации, оформляют рабочую визу и т.д. А тут сам всем этим занимаешься. У меня с этим нет проблем, потому что английский хорошо знаю. У некоторых ребят, латиноамериканцев, бывают", - приводит слова голкипера "Чемпионат.com".