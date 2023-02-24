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27 минут назад

Воспитанник "Зенита" Рудаков оценил уровень жизни в Финляндии

Газета.Ru

Воспитанник петербургского "Зенита", а ныне вратарь финской "Хонки" Максим Рудаков рассказал об уровне жизни людей в Финляндии.

Воспитанник "Зенита" оценил уровень жизни в Финляндии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В Финляндии уровень жизни очень хороший. Все комфортно, все для людей. Понятно, что я приехал сюда не жить, а в футбол играть — но получается так, что совмещаю приятное с полезным. Да, есть вопросы, которые необходимо решать. В больших командах за тебя все делают — заполняют налоговые декларации, оформляют рабочую визу и т.д. А тут сам всем этим занимаешься. У меня с этим нет проблем, потому что английский хорошо знаю. У некоторых ребят, латиноамериканцев, бывают", - приводит слова голкипера "Чемпионат.com".

27-летний Рудаков выступает за "Хонку" с 2022 года. В 2018-2019 годах он играл в ХИКе.

Ранее бывший футболист московского "Динамо" и сборной Австралии Люк Уилкшир заявил, что новичок столичного "Локомотива" Артем Дзюба находится на задворках своей карьеры и его дальнейшие выступления будут зависеть от настроя и его менталитета.

Футбол,Артем Дзюба,Максим Рудаков,Люк Уилкшир,Динамо,Зенит,
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