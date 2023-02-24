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2 часа назад

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Lenta.ru

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл испанскую «Барселону» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: ТАССТАСС

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. Первым ворота соперников поразил форвард каталонцев Роберт Левандовски, реализовавший пенальти на 18-й минуте. В начале второго тайма бразильский хавбек англичан Фред сравнял счет, а на 73-й минуте его соотечественник Антони упрочил преимущество хозяев.

Первый матч команд состоялся на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился вничью 2:2, после чего главный тренер МЮ Эрик тен Хаг раскритиковал арбитров. По результатам двух встреч в 1/8 финала вышли англичане. На следующей стадии турнира команда сыграет с итальянским «Ювентусом».

Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 31 мая 2023 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в столице Будапеште.

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