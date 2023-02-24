В "Спартаке" заявили, что сын Аршавина выбрал правильные цвета

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о популярности в интернете фото сына Андрея Аршавина, который прошел обряд посвящения в московской команде.
«Говорил ранее и повторю — сын Андрея выбрал правильные цвета, молодец. Главное, чтобы на поле он превзошел талант отца», — передает слова Зеленова «Рейтинг букмекеров».
Аршавин почти всю свою российскую карьеру провел в питерском «Зените». На его счету около 300 матчей в сине-бело-голубой майке. Вместе с командой он три раза становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Он завершил свою футбольную карьеру в 2018 году, его последним клубом был «Кайрат» из Казахстана. Сейчас Аршавин занимает в «Зените» должность директора департамента по развитию молодежного футбола.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 36 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице. Продолжает лидировать «Зенит». Подопечные Сергея Семака опережают красно-белых на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.