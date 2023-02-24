В "Спартаке" заявили, что сын Аршавина выбрал правильные цвета

Аршавин почти всю свою российскую карьеру провел в питерском «Зените». На его счету около 300 матчей в сине-бело-голубой майке. Вместе с командой он три раза становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Он завершил свою футбольную карьеру в 2018 году, его последним клубом был «Кайрат» из Казахстана. Сейчас Аршавин занимает в «Зените» должность директора департамента по развитию молодежного футбола.