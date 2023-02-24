Виллиан Роша пообещал набить татуировку, если ЦСКА станет чемпионом

«За счет чего так быстро влился в ЦСКА? Меня поддержали все ребята. Я быстро почувствовал себя как рыба в воде, уверен в себе. Болельщикам мой футбол тоже нравится. Я в ЦСКА как дома. Сейчас этот клуб — всё для меня, вся моя жизнь. Единственное, чего не хватает —