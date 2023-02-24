Камоцци назвал лучшее место для Головина, где он может разрушить карьеру

«Я думаю, что для Головина «ПСЖ» — лучшее место, где можно разрушить свою карьеру. Лучше ему продолжить играть в «Монако» или перейти в какой-то другой клуб. Почему «ПСЖ» погубит карьеру Александра? Посмотрите на Доннарумму, Хакими, Икарди и всех игроков, которые ушли туда из-за денег, что они делают», — передает слова Камоцци Metaratings.