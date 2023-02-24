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13 минут назад

Камоцци назвал лучшее место для Головина, где он может разрушить карьеру

Газета.Ru

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что переход в «Пари Сен-Жермен» погубит карьеру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Камоцци назвал лучшее место для Головина, где он может разрушить карьеру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что для Головина «ПСЖ» — лучшее место, где можно разрушить свою карьеру. Лучше ему продолжить играть в «Монако» или перейти в какой-то другой клуб. Почему «ПСЖ» погубит карьеру Александра? Посмотрите на Доннарумму, Хакими, Икарди и всех игроков, которые ушли туда из-за денег, что они делают», — передает слова Камоцци Metaratings.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие 23 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Головин входит в топ-7 игроков по количеству ассистов в чемпионате Франции.

В последнем матче чемпионата страны против «Бреста» российский полузащитник стал автором первого забитого мяча.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

Стоит отметить, что «Монако» в этом сезоне завершил выступление в еврокубках, сначала вылетев из Лиги чемпионом, а затем — из Лиги Европы.

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