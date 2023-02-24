Камоцци назвал лучшее место для Головина, где он может разрушить карьеру

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что переход в «Пари Сен-Жермен» погубит карьеру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Я думаю, что для Головина «ПСЖ» — лучшее место, где можно разрушить свою карьеру. Лучше ему продолжить играть в «Монако» или перейти в какой-то другой клуб. Почему «ПСЖ» погубит карьеру Александра? Посмотрите на Доннарумму, Хакими, Икарди и всех игроков, которые ушли туда из-за денег, что они делают», — передает слова Камоцци Metaratings.
Всего в текущем сезоне россиянин принял участие 23 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Головин входит в топ-7 игроков по количеству ассистов в чемпионате Франции.
В последнем матче чемпионата страны против «Бреста» российский полузащитник стал автором первого забитого мяча.
Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.
Стоит отметить, что «Монако» в этом сезоне завершил выступление в еврокубках, сначала вылетев из Лиги чемпионом, а затем — из Лиги Европы.