Журова назвала Акинфеева лучшим футболистом в постсоветской истории России

«Лучший российский футболист в постсоветской современной истории России? Акинфеев. Потому что вратарь — это особая миссия, он один на один с собой, а помощников там нет. Это огромная ответственность за себя, команду и ворота. Других могут сменить, а ты стоишь один, а в тебя мяч летит!