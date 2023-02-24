Быстров: только Сашка Мостовой как дилетант может сказать, что Семаку с «Зенитом» легко

«Сашка Мостовой футбол редко смотрит, походу — в основном, хоккей, да? С такими же составами другим тренерам, иностранным в том числе, не удавалось создать такой сплочённый, рабочий коллектив и добраться до чемпионства. А вот Сергею Богдановичу удалось. Поэтому «Зенит» мы видим вверху турнирной таблицы. И только дилетант может сказать, что это легко. Но с теми же футболистами-иностранцами нужно уметь работать: как минимум найти общий язык, настраивать их на каждый матч и доби