Форвард «Ростова» Комличенко поставил цель стать лучшим бомбардиром РПЛ

— Сычевой поменял команду, Промес тренировался индивидуально. Хороший шанс побороться за лучшего бомбардира? — А причем тут они? Вопрос не в конкурентах, а во мне, как я буду выглядеть и сколько буду забивать. Реализуй я пенальти, засчитай там гол с «Сочи», было бы десять, а не семь мячей. Цель стать лучшим бомбардиром РПЛ я себе ставлю, это хорошая цель для любого нападающего. Если получится — будет очень хорошо.