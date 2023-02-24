Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
50 минут назад

Форвард «Ростова» Комличенко поставил цель стать лучшим бомбардиром РПЛ

Матч ТВ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в интервью «Матч ТВ» заявил, что поставил перед собой цель стать лучшим бомбардиром МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

Форвард «Ростова» Комличенко поставил цель стать лучшим бомбардиром РПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Ростов» с 35 очками в 17 матчах занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ. Лучшими бомбардирами лиги на данный момент являются Квинси Промес из «Спартака» и Владимир Сычевой из «Крыльев Советов», забившие по 14 мячей. В активе Комличенко семь голов.

— Сычевой поменял команду, Промес тренировался индивидуально. Хороший шанс побороться за лучшего бомбардира? — А причем тут они? Вопрос не в конкурентах, а во мне, как я буду выглядеть и сколько буду забивать. Реализуй я пенальти, засчитай там гол с «Сочи», было бы десять, а не семь мячей. Цель стать лучшим бомбардиром РПЛ я себе ставлю, это хорошая цель для любого нападающего. Если получится — будет очень хорошо.

— Не хочешь вернуть себе пенальти? Бей ты, а не Полоз, отрыв от Сычевого и Промеса был бы куда меньше.

— Пол хорошо бьет, и вся команда уверена, так что тут ничего страшного. Лучше пытаться с игры больше забивать. Вообще самое главное, чтобы команда выигрывала, и каждый тут должен делать свое дело. Получится — я всегда за. Но там еще Макс Осипенко в очереди, Хорик [Байрамян] просится, поэтому кандидатов много, пробиться будет тяжело, — сказал Комличенко в интервью «Матч ТВ».

Полную версию интервью с Николаем Комличенко читайте в ближайшее время на сайте «Матч ТВ»!

В ближайшем матче МИР РПЛ «Ростов» сыграет дома с «Локомотивом». Встреча 18 го тура пройдет 4 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Николай Комличенко,Крылья Советов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий