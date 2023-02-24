Форвард «Ростова» Комличенко поставил цель стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в интервью «Матч ТВ» заявил, что поставил перед собой цель стать лучшим бомбардиром МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
«Ростов» с 35 очками в 17 матчах занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ. Лучшими бомбардирами лиги на данный момент являются Квинси Промес из «Спартака» и Владимир Сычевой из «Крыльев Советов», забившие по 14 мячей. В активе Комличенко семь голов.
— Сычевой поменял команду, Промес тренировался индивидуально. Хороший шанс побороться за лучшего бомбардира? — А причем тут они? Вопрос не в конкурентах, а во мне, как я буду выглядеть и сколько буду забивать. Реализуй я пенальти, засчитай там гол с «Сочи», было бы десять, а не семь мячей. Цель стать лучшим бомбардиром РПЛ я себе ставлю, это хорошая цель для любого нападающего. Если получится — будет очень хорошо.
— Не хочешь вернуть себе пенальти? Бей ты, а не Полоз, отрыв от Сычевого и Промеса был бы куда меньше.
— Пол хорошо бьет, и вся команда уверена, так что тут ничего страшного. Лучше пытаться с игры больше забивать. Вообще самое главное, чтобы команда выигрывала, и каждый тут должен делать свое дело. Получится — я всегда за. Но там еще Макс Осипенко в очереди, Хорик [Байрамян] просится, поэтому кандидатов много, пробиться будет тяжело, — сказал Комличенко в интервью «Матч ТВ».
Полную версию интервью с Николаем Комличенко читайте в ближайшее время на сайте «Матч ТВ»!
В ближайшем матче МИР РПЛ «Ростов» сыграет дома с «Локомотивом». Встреча 18 го тура пройдет 4 марта и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.