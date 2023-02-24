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39 минут назад

Путин предоставил российское гражданство бразильцам из «Зенита»

Илья Родин

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ футболистам Малкому и Клаудиньо. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что 25-летний бразилец Малком защищает цвета «Зенита» с августа 2019 года. В его активе в нынешнем сезоне 15 мячей в 23 матчах. Его земляк Клаудиньо перешел в петербургский клуб летом 2021 года. В этом сезоне он забил три гола, осуществил восемь передач.

Оба футболиста участвовали в Олимпийских играх-2021 в составе сборной Бразилии.

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Уточняется, что в настоящее время сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Под руководством тренера Сергея Семака они набрали 42 очка в 17-ти матчах.

Ранее в «Зените» рассказали о том, что спортивное гражданство не является эквивалентом странового.

Таким образом, футболисты смогут выступать за сборную Россию только по истечении положенного периода.

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