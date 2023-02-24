«Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением гражданства России

Петербургский «Зенит» поздравил бразильских футболистов команды Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.
— Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны, — говорится в сообщении.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25 летний бразилец в 23 матчах за клуб во всех турнирах забил 15 мячей и отдал семь голевых передач. 26 летний Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», забил три гола, отдал восемь результативных передач.
Петербургский клуб 25 февраля на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» в матче ¼ финала нижней сетки ФОНБЕТ Кубка России, начало — в 14:30 (мск). 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ, где «Зенит» лидирует с 42 очками. Прямые трансляции матчей Кубка и лиги смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.