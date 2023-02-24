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20 минут назад

Аршавин не понимает, зачем Малкому и Клаудиньо выдали гражданство РФ

Газета.Ru

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что не понимает, зачем футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо дали российское гражданство. Его слова передает «Чемпионат».

Аршавин отреагировал на выдачу гражданства Малкому и Клаудиньо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению. Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Все возможно», — сказал Аршавин.

Ранее сообщалось, что гражданство бразильским игрокам своим указом предоставил президент России Владимир Путин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два гола и сделал четыре ассиста в 11 матчах.

Игроки «Зенита» сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.

Самым ярким представителем натурализованного футболиста в сборной России считается защитник Марио Фернандес. Он провел за национальную команду 33 игры.

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