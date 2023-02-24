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57 минут назад

Футболист «Локомотива» высказался о роли Дзюбы в команде

Lenta.ru

Футболист московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о роли нападающего Артема Дзюбы в команде. Его слова приводит Sport24.

Футболист «Локомотива» высказался о роли Дзюбы в команде
Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.comDmitry Golubovich / Globallookpress.com

«Дзюба — хороший, опытный игрок. Он нам помогает и на поле, и вне его. В матча со "Спартаком" все видели, что он прекрасно борется за второй мяч, хорошо в верховых единоборствах», — заявил Макгеев.

22 февраля Дзюба дебютировал в составе «Локомотива» в первом матче против московского «Спартака» в рамках четвертьфинала Кубка России. Форвард не отметился результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Сообщалось, что соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц. Он поблагодарил команду за доверие.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита». Вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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