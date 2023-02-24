"Аль-Наср" готов предложить контракт Серхио Рамосу

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рамос принял участие в 18 матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рамоса составляет €6 млн.

Рамос выступал за сборную Испании с 2005 года. За это время он провел 180 матчей, в которых забил 23 мяча. Вместе с национальной командой он становился победителем двух чемпионатов Европы (2008, 2012), а также завоевал титул чемпиона мира в 2010 году.