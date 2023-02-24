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47 минут назад

"Аль-Наср" готов предложить контракт Серхио Рамосу

Газета.Ru

Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос может перейти в "Аль-Наср". Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

"Аль-Наср" готов предложить контракт Серхио Рамосу
Фото: instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/sergioramos (организация запрещена в России)instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/sergioramos

По информации источника, саудовский клуб готов предложить Рамосу контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рамос принял участие в 18 матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рамоса составляет €6 млн.

Накануне Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Рамос выступал за сборную Испании с 2005 года. За это время он провел 180 матчей, в которых забил 23 мяча. Вместе с национальной командой он становился победителем двух чемпионатов Европы (2008, 2012), а также завоевал титул чемпиона мира в 2010 году.

Ранее Серхио Рамос рассказал, почему решил завершить карьеру в сборной Испании.

Футбол,Серхио Рамос,
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