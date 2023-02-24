В «Ювентусе» оценили возможность подписания Миранчука

Спортивный координатор "Ювентуса" Фредерико Керубини ответил на вопрос, возможен ли трансфер российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Фото: torinofc.it torinofc.it

"На данный момент Миранчук не является нашей целью", — сказал Керубини.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива". Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в "Торино".

В минувшие выходные "Торино" сыграло вничью с идущим на последнем месте "Кремонезе" 2:2. Миранчук отметился голевой передачей.

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 17 матчах Серии А.

После 23 туров "Торино" с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.