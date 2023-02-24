Каземиро сравнил Примеру и АПЛ

Я хочу, чтобы меня знали здесь как игрока, который выигрывает чемпионаты. Это самое важное. Мы знаем, что завоёвывать титулы трудно, особенно в Премьер-лиге, где каждая игра тяжёлая. Но я хочу этого добиться. Это нелегко, мы знаем. Премьер-лига — самый сложный чемпионат в мире», — приводит слова Каземиро Manchester Evening News.