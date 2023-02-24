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1 час назад

Каземиро сравнил Примеру и АПЛ

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Полузащитник «МЮ» рассказал, чем в Англии сложнее.

Каземиро сравнил Примеру и АПЛ
Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»ФК «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сравнил английскую Премьер-лигу с испанской Примерой. Ранее он долгое время выступал за мадридский «Реал».

«Я не пытаюсь принижать Ла Лигу, но матчи здесь намного сложнее, здесь чаще переходит мяч от одной команды к другой. В Испании обычно предпочитают тики-таку, а здесь больше переходов владения, больше атакующих движений.

Я хочу, чтобы меня знали здесь как игрока, который выигрывает чемпионаты. Это самое важное. Мы знаем, что завоёвывать титулы трудно, особенно в Премьер-лиге, где каждая игра тяжёлая. Но я хочу этого добиться. Это нелегко, мы знаем. Премьер-лига — самый сложный чемпионат в мире», — приводит слова Каземиро Manchester Evening News.

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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