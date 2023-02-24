Каземиро сравнил Примеру и АПЛ

Полузащитник «МЮ» рассказал, чем в Англии сложнее.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сравнил английскую Премьер-лигу с испанской Примерой. Ранее он долгое время выступал за мадридский «Реал».
«Я не пытаюсь принижать Ла Лигу, но матчи здесь намного сложнее, здесь чаще переходит мяч от одной команды к другой. В Испании обычно предпочитают тики-таку, а здесь больше переходов владения, больше атакующих движений.
Я хочу, чтобы меня знали здесь как игрока, который выигрывает чемпионаты. Это самое важное. Мы знаем, что завоёвывать титулы трудно, особенно в Премьер-лиге, где каждая игра тяжёлая. Но я хочу этого добиться. Это нелегко, мы знаем. Премьер-лига — самый сложный чемпионат в мире», — приводит слова Каземиро Manchester Evening News.