В РФС поддержали идею выступления Малкома и Клаудиньо за сборную

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян прокомментировал новость о том, что футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо получили гражданство России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Возможное выступление Малкома и Клаудиньо за нашу сборную? Это хорошо! Сегодня такой мир, что люди берут другое гражданство, играют. Говорить о том, что кто-то искусственно занимает место нашего молодого игрока... Это наш молодой футболист не может выиграть место у того, кто выходит на поле», — сказал Мирзоян.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два мяча и сделал четыре ассиста в 11 матчах.
Игроки «Зенита» сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ. Стоит отметить, что Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр Пекина в составе сборной Бразилии.