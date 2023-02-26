В РФС поддержали идею выступления Малкома и Клаудиньо за сборную

«Возможное выступление Малкома и Клаудиньо за нашу сборную? Это хорошо! Сегодня такой мир, что люди берут другое гражданство, играют. Говорить о том, что кто-то искусственно занимает место нашего молодого игрока... Это наш молодой футболист не может выиграть место у того, кто выходит на поле», — сказал Мирзоян.