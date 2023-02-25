Президент «Наполи» не исключил продажу Кварацхелии

— Я очень хорош в заключении контрактов, поэтому удержать Осимхена и Кварацхелию здесь не составит труда. Однако никогда не говори «никогда». Иногда есть предложения, от которых невозможно отказаться, так что никогда не знаешь наверняка, — приводит слова Де Лаурентиса TNT Mexico.