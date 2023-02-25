Президент «Наполи» не исключил продажу Кварацхелии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о вероятности продажи лидеров команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.
— Я очень хорош в заключении контрактов, поэтому удержать Осимхена и Кварацхелию здесь не составит труда. Однако никогда не говори «никогда». Иногда есть предложения, от которых невозможно отказаться, так что никогда не знаешь наверняка, — приводит слова Де Лаурентиса TNT Mexico.
Осимхен в текущем сезоне провел в Серии А 19 матчей, в которых забил 18 мячей. В активе Кварацхелии 10 голов и девять голевых передач в 19 матчах.