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38 минут назад

Президент «Наполи» не исключил продажу Кварацхелии

Матч ТВ

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о вероятности продажи лидеров команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

Президент «Наполи» не исключил продажу Кварацхелии
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

— Я очень хорош в заключении контрактов, поэтому удержать Осимхена и Кварацхелию здесь не составит труда. Однако никогда не говори «никогда». Иногда есть предложения, от которых невозможно отказаться, так что никогда не знаешь наверняка, — приводит слова Де Лаурентиса TNT Mexico.

Осимхен в текущем сезоне провел в Серии А 19 матчей, в которых забил 18 мячей. В активе Кварацхелии 10 голов и девять голевых передач в 19 матчах.

Футбол,Виктор Осимхен,Аурелио Де,
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