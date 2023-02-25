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26 минут назад

Стало известно об отказе «Реала» посетить церемонию награждения ФИФА из-за Месси

Lenta.ruиещё 1

Стало известно о возможном отказе «Реала» посетить ежегодную церемонию награждения Международной федерации футбола (ФИФА) The Best. Об этом сообщает Relevo.

«Реал» отказался посетить церемонию награждения ФИФА из-за Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Форвард клуба Карим Бензема претендует на премию лучшему футболисту, в две другие номинации также попали главный тренер испанцев Карло Анчелотти и вратарь Тибо Куртуа. Однако, по информации издания, в команде убеждены, что награды, скорее всего, получат аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и его соотечественник, вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. В связи с этим мадридцы решили не прерывать тренировочный процесс и сосредоточиться на выступлении в Ла-Лиге и Лиге чемпионов.

Церемония награждения The Best состоится 27 февраля. Помимо Месси и Бензема в шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года входит нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Соперником Куртуа и Мартинеса за звание лучшего голкипера станет вратарь «Севильи» Яссин Буну. Анчелотти поборется с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и Лионелем Скалони, возглавляющим сборную Аргентины.

Месси в 2022 году впервые в карьере стал вместе со сборной Аргентины чемпионом мира. Мбаппе с французской командой дошел до финала мундиаля и стал его лучшим бомбардиром. Бензема пропустил первенство планеты из-за травмы.

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