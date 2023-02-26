Агент Барбоза высказался о перспективах Дзюбы

"Конечно, Дзюба может играть в сборной России. У него есть место. Вполне естественно, что он будет играть за сборную", - сказал Барбоза.

8 февраля нападающий подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы. Форвард дебютировал за новую команду в матче Кубка России против "Спартака" .

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью.