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1 час назад

Агент Барбоза считает, что Дзюба еще может сыграть за сборную России

Газета.Ruиещё 1

Футбольный агент Пауло Барбоза оценил перспективы форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбы в сборной России, передает "Спорт-Экспресс".

Агент Барбоза высказался о перспективах Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

"Конечно, Дзюба может играть в сборной России. У него есть место. Вполне естественно, что он будет играть за сборную", - сказал Барбоза.

8 февраля нападающий подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы. Форвард дебютировал за новую команду в матче Кубка России против "Спартака".

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью.

Ранее главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался об интересе в клубе к российскому нападающему Артему Дзюбе.

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