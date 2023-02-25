Комличенко захотел побороться с Дзюбой за рекорд по голам в РПЛ

«Хотел бы установить рекорд РПЛ, как сделал в Чехии в своё время? Конечно. Это тяжело, но почему нет? Важно хорошо начать сезон. Наверное, это цель номер один. Очень хочется, обязательно буду к этому стремиться. Другое дело, что хочется и можется — это разные вещи. Валерий Георгиевич перед турниром хорошо объяснил разницу между задачами и целями. Папа мой постоянно следит за статистикой, обновляет, мне отправляет. Говорит, допустим, до сотни голов в РПЛ осталось столько то и столько то.