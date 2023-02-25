Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
22 минуты назад

Бышовец назвал две причины, по которым Малком и Клаудиньо стали гражданами России

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что бразильцев с российским паспортом Малкома и Клаудиньо устраивает обстановка в российском клубе.

Названы две причины, по которым Малком и Клаудиньо стали гражданами России
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

"Думаю, что их решение надо приветствовать. Оно связано с тем, что в "Зените" были созданы все условия для того, чтобы можно было чувствовать себя комфортно. Это и обстановка в команде, и отношение к иностранцам. В целом у "Зенита" хороший опыт работы с аргентинцами, бразильцами. Да и болельщики любят Малкома и Клаудиньо. Прежде всего благодаря их качеству игры, зрелищности матчей с их участием", - передает слова Бышовца "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два гола и сделал четыре ассиста в 11 матчах. Игроки "Зенита" сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ. Стоит отметить, что Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр Пекина в составе сборной Бразилии.

Путин предоставил гражданство РФ двум футболистам «Зенита»

Ранее Властимил Петржела, говоря о получении паспортов РФ Малкомом и Клаудиньо, напомнил об обязанностях.

Футбол,Властимил Петржела,Анатолий Бышовец,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий