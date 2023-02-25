Названы две причины, по которым Малком и Клаудиньо стали гражданами России

"Думаю, что их решение надо приветствовать. Оно связано с тем, что в "Зените" были созданы все условия для того, чтобы можно было чувствовать себя комфортно. Это и обстановка в команде, и отношение к иностранцам. В целом у "Зенита" хороший опыт работы с аргентинцами, бразильцами. Да и болельщики любят Малкома и Клаудиньо. Прежде всего благодаря их качеству игры, зрелищности матчей с их участием", - передает слова Бышовца "Матч ТВ".