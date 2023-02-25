Названы две причины, по которым Малком и Клаудиньо стали гражданами России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что бразильцев с российским паспортом Малкома и Клаудиньо устраивает обстановка в российском клубе.
"Думаю, что их решение надо приветствовать. Оно связано с тем, что в "Зените" были созданы все условия для того, чтобы можно было чувствовать себя комфортно. Это и обстановка в команде, и отношение к иностранцам. В целом у "Зенита" хороший опыт работы с аргентинцами, бразильцами. Да и болельщики любят Малкома и Клаудиньо. Прежде всего благодаря их качеству игры, зрелищности матчей с их участием", - передает слова Бышовца "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два гола и сделал четыре ассиста в 11 матчах. Игроки "Зенита" сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ. Стоит отметить, что Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр Пекина в составе сборной Бразилии.
Ранее Властимил Петржела, говоря о получении паспортов РФ Малкомом и Клаудиньо, напомнил об обязанностях.