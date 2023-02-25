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50 минут назад

Головина назвали одним из десяти лучших легионеров чемпионата Франции

Lenta.ru

Главный редактор L'Equipe Жан-Филип Леклер оценил выступление российского полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Головина назвали одним из десяти лучших легионеров чемпионата Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что Головина можно считать одним из десяти лучших легионеров Лиги 1», — заявил Леклер.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал хавбека одним из лидеров «Монако».

15 февраля стало известно, что гол Головина признали лучшим в январе в чемпионате Франции. В лиге отметили мяч, который 1 января принес «Монако» победу над «Брестом». Тогда игра завершилась со счетом 1:0.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. В текущем сезоне он провел 23 матча в составе команды и отметился шестью забитыми мячами.

Футбол,Александр Головин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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