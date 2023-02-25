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19 минут назад

Мэйсон Гринвуд ждёт ребёнка от девушки, которая обвинила его в изнасиловании и избиении

Чемпионат.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд впервые в своей жизни станет отцом. Об этом сообщает издание The Sun.

Нападающий МЮ ждёт ребёнка от девушки, которая обвинила его в изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, матерью ребёнка станет Харриет Робсон, которая обвинила Гринвуда в нападении и изнасиловании в январе 2022 года. Пара вместе ждёт рождения ребёнка, а их семьи осведомлены о грядущем пополнении. Отметим, что с Гринвуда были сняты все обвинения лишь около трёх недель назад.

Ещё неизвестно, возобновит ли 21-летний Гринвуд карьеру в составе «Манчестер Юнайтед», так как клуб заявил о начале собственного расследования инцидента. Сообщается, что резко против возвращения англичанина в стан «красных дьяволов» выступают футболистки женской команды «Юнайтед». Сам Гринвуд уже объяснил своё видение ситуации партнёрам по команде.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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