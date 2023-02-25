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37 минут назад

Зарема Салихова: Малком и Клаудиньо скоро ещё медали за вклад в российский спорт получат

Чемпионат.com

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о получении бразильскими футболистами санкт-петербургского «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

Салихова: Малком и Клаудиньо скоро ещё медали за вклад в российский спорт получат
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Малком и Клаудиньо ещё медали за вклад в российский спорт скоро получат», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 24 февраля, президент России Владимир Путин своим указом предоставил российского гражданство 38 людям, родившимся за пределами страны. В список попали и игроки «Зенита». При этом Малком и Клаудиньо, защищавшие цвета сборной Бразилии на Олимпийских играх в 2021 году, смогут выступать за национальную команду России в будущем.

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