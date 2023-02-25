Салихова: Малком и Клаудиньо скоро ещё медали за вклад в российский спорт получат

«Малком и Клаудиньо ещё медали за вклад в российский спорт скоро получат», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком .

Напомним, вчера, 24 февраля, президент России Владимир Путин своим указом предоставил российского гражданство 38 людям, родившимся за пределами страны. В список попали и игроки «Зенита». При этом Малком и Клаудиньо, защищавшие цвета сборной Бразилии на Олимпийских играх в 2021 году, смогут выступать за национальную команду России в будущем.