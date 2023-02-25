Месси сыграет за родную команду «Ньюэллс» в Аргентине ближайшим летом

По информации источника, в ближайшие месяцы «Ньюэллс» планирует провести матч в честь Макси Родригеса, бывшего футболиста команды, который также выступал за «Эспаньол», мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль». Родригес завершил карьеру в составе «Ньюэллс Олд Бойз» в 2021 году. Для экс-полузащитника этот клуб также является родным, как и для Месси, близким другом которого является Родригес.