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58 минут назад

«Моя жизнь превратилась в ад». Экс-форвард «Спартака» Веллитон избивал свою жену 6 лет

Чемпионат.com

Бывшая жена бразильского экс-нападающего московского «Спартака» Веллитона Рафаэла Карвалью обвинила его в насилии.

«Моя жизнь превратилась в ад». Экс-форвард «Спартака» избивал жену 6 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это продолжалось много лет, шесть лет. Было множество нападений, когда мы жили за пределами Бразилии. Мы жили в ОАЭ и какое-то время не были женаты официально. Там не было никакой справедливости по отношению к женщинам. После своих нападений он даже прятал мой паспорт, мой телефон, мои деньги. Мне удалось сбежать к моим друзьям из Бразилии. Мало кто

Он всё ещё преследует меня. Буквально пару недель назад близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами. Это и заставило меня рассказать об этом. Моя жизнь превратилась в ад. Я всё ещё не чувствую себя в безопасности», — приводит слова Карвалью UOL.

После опубликованного UOL сообщения Рафаэла получила множество слов поддержки со стороны бразильских женщин, о чём рассказала на своей странице в социальных сетях, сопроводив запись рядом фотографий, свидетельствующих о насилии со стороны Веллитона.

«Мне поступило столько тёплых сообщений, столько людей говорят мне хорошие вещи. Столько женщин кричат о помощи, что я решила опубликовать здесь небольшую часть того, что мне пришлось пережить. Это непросто. Это история преодоления! Я хочу обнять всех женщин, проходящих через это! Клянусь, я хочу поддержать каждую из вас. И не молчите!» — прокомментировала своё решение Рафаэла.

Футбол,Спартак,
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