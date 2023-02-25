«Моя жизнь превратилась в ад». Экс-форвард «Спартака» избивал жену 6 лет

«Это продолжалось много лет, шесть лет. Было множество нападений, когда мы жили за пределами Бразилии. Мы жили в ОАЭ и какое-то время не были женаты официально. Там не было никакой справедливости по отношению к женщинам. После своих нападений он даже прятал мой паспорт, мой телефон, мои деньги. Мне удалось сбежать к моим друзьям из Бразилии. Мало кто