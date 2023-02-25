Главный тренер «Челси» рассказал об угрозах расправы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал об угрозах расправы, приходящих ему из-за результатов клуба. Его слова приводит Associated Press.

Специалист заявил, что получил несколько электронных писем, в которых анонимный отправитель желал смерти не только ему, но и его детям.

«Я понимаю, что болельщики расходятся по домам раздраженными, потому что команда не выигрывает. У людей сложилось впечатление, что мне все равно. Но откуда вам знать?» — возмутился он.

С начала 2023 года «Челси» одержал лишь одну победу — над «Кристал Пэлас» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ). За это время клуб потерпел пять поражений и еще четыре матча завершил вничью.