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1 час назад

Болельщики «Волги» бросались снежками в игроков и судей во время матча с «Зенитом»

Чемпионат.comиещё 2

Болельщики ульяновской «Волги» бросали снежки с трибун в сторону футболистов и арбитров перед и во время матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России c петербургским «Зенитом» (0:3).

Болельщики бросались снежками в игроков и судей во время матча с «Зенитом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В одном из видео, опубликованных в официальном телеграм канале турнира, было видно, как с трибун в направлении игроков и бригады судей, выходивших на игру, было брошено несколько снежков.

Также соответствующее замечание во время перерыва матча было сделано диктором стадиона, попросившим не бросать снежки в работников арены.

Согласно статье 113 дисциплинарного регламента РФС, за «бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к футбольному полю территорию» клуб может быть оштрафован на 20 тысяч рублей. При этом стоит отметить, что ответственность по данной статье не применяется в случае, если брошенный зрителями предмет заведомо не представлял и не мог представлять опасности для лиц, находившихся на стадионе, и не повлиял на ход матча.

Проходивший в Ульяновске матч четвертьфинала Пути регионов Кубка России между местной «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 3:0.

Футбол,РФС,Зенит,
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