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1 час назад

«Он же не эмигрировал». Представитель Оздоева заявил, что игрок не скучает по России

Чемпионат.com

Анзор Гаргаев, представитель российского полузащитника турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, заявил, что футболист не скучает по России, так как в Турции он лишь работает и просто находится в другой стране.

Представитель Оздоева заявил, что игрок не скучает по России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Скучает ли Оздоев по России? Как таковой скуки нет. Он же не эмигрировал. В Турции теперь его новое рабочее место. У профессионального футболиста заложено в генетике, что смена стран, смена клубов – это в порядке вещей. Они морально адаптированы к этому. Магомед не эмигрировал в другую страну на постоянное место жительство, а просто поменял рабочее место, которое находится в другой стране», – приводит слова Гаргаева Metaratings.

Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года из «Зенита» на правах свободного агента.

Футбол,Магомед Оздоев,Зенит,
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