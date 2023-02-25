Уткин предложил дать Малкому и Клаудиньо русские имена

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.
«Печально, что больше нет традиции давать иностранцам на русской службе славянские имена. Было бы здорово, если бы Малкому таким образом дали паспорт. Фёдор (или Филипп) Олегович Малков.
Или Клаудиньо. Клавдий Луисович Леонидов», — написал Уткин в социальной сети.
Напомним, 18 февраля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что Малком и Клаудиньо получили одобрение на получение гражданства РФ. 24 февраля это было подтверждено официально.