Губерниев отреагировал на скандал с бананом в игре с "Зенитом"

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал наказать болельщика, бросившего банан в футболиста петербургского «Зенита» Вендела во время матча Кубка России против ульяновской «Волги».

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«Это не неприятный момент, а полный ******! Сраного расиста найти и строго наказать», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Отметим, что в течение почти всего матча зрители бросали в судей, игроков и сотрудников стадиона «Труд» имени Льва Яшина снежки. В перерыве диктор выступил с призывом к болельщикам прекратить подобные действия.

Российский футбольный союз (РФС) может наказать ульяновскую «Волгу» штрафом в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей за банан, а также матчем без зрителей.