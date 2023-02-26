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1 час назад

Губерниев призвал строго наказать болельщика, бросившего банан в Вендела

Газета.Ruиещё 1

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал наказать болельщика, бросившего банан в футболиста петербургского «Зенита» Вендела во время матча Кубка России против ульяновской «Волги».

Губерниев отреагировал на скандал с бананом в игре с "Зенитом"
Фото: ТАССТАСС

«Это не неприятный момент, а полный ******! Сраного расиста найти и строго наказать», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Отметим, что в течение почти всего матча зрители бросали в судей, игроков и сотрудников стадиона «Труд» имени Льва Яшина снежки. В перерыве диктор выступил с призывом к болельщикам прекратить подобные действия.

Российский футбольный союз (РФС) может наказать ульяновскую «Волгу» штрафом в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей за банан, а также матчем без зрителей.

Болельщик бросил банан на футбольное поле во время матча Кубка России

Ранее Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров заявил, что брошенный в игрока сине-бело-голубых Вендела банан не является проявлением расизма.

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