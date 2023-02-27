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1 час назад

Фото: Криштиану Роналду встретился с Майком Тайсоном

Чемпионат.comиещё 2

Форвард «Аль-Насра», звёздный португальский футболист Криштиану Роналду, пришедший на боксёрский поединок американского видеоблогера Джейка Пола и британца Томми Фьюри, который состоится уже в ближайшие часы в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия), встретился на мероприятии с легендарным боксёром-супертяжеловесом Майком Тайсоном.

Роналду встретился с Майком Тайсоном
Фото: ТАССТАСС
Личный архив

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул английский клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

За последние пять матчей португалец оформил два хет-трика и поучаствовал во всех десяти последних голах «Аль-Насра», оформив восемь забитых мячей и две результативные передачи. Роналду занимает четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

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