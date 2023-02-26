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1 час назад

Журова о брошенном банане в игрока "Зенита" Вендела: это нездоровая реакция

Газета.Ruиещё 2

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на брошенный банан в игрока петербургского "Зенита" Вендела, передает "Спорт-Экспресс".

"Нездоровая реакция": Журова высказалась о брошенном банане в игрока "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это нездоровая реакция, хотя кому-то это может показаться безобидной шуткой. Зачем вообще так делать? Это уже вообще не про спорт точно", - сказала Журова.

Напомним, инцидент произошел во время матча 1/4 финала Кубка России против ульяновской "Волги". Отметим, что в течение почти всего матча зрители бросали в судей, игроков и сотрудников стадиона "Труд" имени Льва Яшина снежки. В перерыве диктор выступил с призывом к болельщикам прекратить подобные действия. Российский футбольный союз (РФС) может наказать ульяновскую "Волгу" штрафом в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей за банан, а также матчем без зрителей.

Ранее бывший игрок петербургского "Зенита" Владимир Быстров заявил, что брошенный в игрока сине-бело-голубых Вендела банан не является проявлением расизма.

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