"Нездоровая реакция": Журова высказалась о брошенном банане в игрока "Зенита"

"Это нездоровая реакция, хотя кому-то это может показаться безобидной шуткой. Зачем вообще так делать? Это уже вообще не про спорт точно", - сказала Журова.

Напомним, инцидент произошел во время матча 1/4 финала Кубка России против ульяновской "Волги". Отметим, что в течение почти всего матча зрители бросали в судей, игроков и сотрудников стадиона "Труд" имени Льва Яшина снежки. В перерыве диктор выступил с призывом к болельщикам прекратить подобные действия. Российский футбольный союз (РФС) может наказать ульяновскую "Волгу" штрафом в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей за банан, а также матчем без зрителей.