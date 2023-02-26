Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" дал совет Головину

"Монако" идет на лидирующих позициях в чемпионате Франции. Поэтому переходить Александру в другую лигу не имеет никакого смысла", - сказал Канчельскис.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие 23 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Головин входит в топ-7 игроков по количеству ассистов в чемпионате Франции. В последнем матче чемпионата страны против "Бреста" российский полузащитник стал автором первого забитого мяча. Россиянин перебрался в "Монако" из столичного ЦСКА летом 2018 года.