«Ахмат» победил «Уфу» в Кубке России

«Уфа» дома проиграл «Ахмату» в матче четвертьфинала Кубка России (Путь регионов). Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Фото: ФК «Ахмат» ФК «Ахмат»

Счет на 37-й минуте открыл 22-летний нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов. Следом забил полузащитник грозненской команды Лечи Садулаев.

На 67-й минуте в ворота «Ахмата» был назначен пенальти. Его реализовал колумбийский форвард «Уфы» Дилан Ортис. Больше забить уфимцы не смогли.

Для «Уфы» это первое поражение в последних четырех кубковых матчах. До этого команда Арслан Халимбеков одержала победу над «Кубань Холдинг» (1:0), «Динамо-Брянск» (1:0) и «Динамо Мх» (2:2, 4:3).

«Ахмат» в Кубке России чередует победы с поражениями. Всего у игроков Сергея Ташуева четыре удачных матча и три неуспешных игры.