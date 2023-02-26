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38 минут назад

«Уфа» с минимальным отрывом проиграла «Ахмату» в четвертьфинале Кубка России

Спорт день за днемиещё 5

«Уфа» дома проиграл «Ахмату» в матче четвертьфинала Кубка России (Путь регионов). Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

«Ахмат» победил «Уфу» в Кубке России
Фото: ФК «Ахмат»ФК «Ахмат»

Счет на 37-й минуте открыл 22-летний нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов. Следом забил полузащитник грозненской команды Лечи Садулаев.

На 67-й минуте в ворота «Ахмата» был назначен пенальти. Его реализовал колумбийский форвард «Уфы» Дилан Ортис. Больше забить уфимцы не смогли.

Для «Уфы» это первое поражение в последних четырех кубковых матчах. До этого команда Арслан Халимбеков одержала победу над «Кубань Холдинг» (1:0), «Динамо-Брянск» (1:0) и «Динамо Мх» (2:2, 4:3).

«Ахмат» в Кубке России чередует победы с поражениями. Всего у игроков Сергея Ташуева четыре удачных матча и три неуспешных игры.

По Пути регионов в Кубке России дальше вместе с «Ахматом» пройдут «Зенит», «Акрон» и победитель встречи «Звезда СПб» – «Пари Нижний Новгород». Эта игра пройдет завтра, в понедельник, 27 февраля. Начало – в 14:30 по московскому времени. Прошедшие дальше команды сыграют с проигравшими в четвертьфинале клубами из Пути РПЛ.

Футбол,Гамид Агаларов,Лечи Садулаев,Сергей Ташуев,Акрон,Зенит,
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