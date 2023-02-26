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1 час назад

"Торпедо" проиграло "Акрону" и вылетело из Кубка России

Rusfootballиещё 3

Игра первого раунда плей-офф Пути регионов Кубка России между тольяттинским "Акроном" и московским "Торпедо" завершилась победой хозяев (2:0).

"Торпедо" проиграло "Акрону" и вылетело из Кубка России
Фото: ФК "Акрон"ФК "Акрон"

Тольяттинский коллектив обеспечил себе победу в первые 45 минут игры, отправив в ворота "Торпедо" два безответных мяча. На 26-й минуте полузащитник хозяев Константин Савичев открыл счет в поединке. А на 38-й минуте форвард Абу-Саид Эльдарушев увеличил преимущество "Акрона". Во второй половине встречи тольяттинцы спокойно довели дело до победы. Отметим, что с 58-й минуты "Торпедо" играло в большинстве. За две желтые карточки был удален хавбек хозяев Даниил Полубояринов.

Таким образом, "Акрон", благодаря этой победе, выходит в следующий раунд Кубка России, а "Торпедо" покидает турнир.

Футбол,Константин Савичев,Торпедо,Акрон,
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