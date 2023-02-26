"Торпедо" проиграло "Акрону" и вылетело из Кубка России

Тольяттинский коллектив обеспечил себе победу в первые 45 минут игры, отправив в ворота "Торпедо" два безответных мяча. На 26-й минуте полузащитник хозяев Константин Савичев открыл счет в поединке. А на 38-й минуте форвард Абу-Саид Эльдарушев увеличил преимущество "Акрона". Во второй половине встречи тольяттинцы спокойно довели дело до победы. Отметим, что с 58-й минуты "Торпедо" играло в большинстве. За две желтые карточки был удален хавбек хозяев Даниил Полубояринов.